Lazio, Caceres verso l'addio: l'agente atteso a Roma

La Lazio per la difesa ha studiato un progetto architettonico ben preciso, ma sulla pianta Martin Caceres non riesce a trovare la sua sagoma. Da qui l'intenzione di lasciare Roma e l'arrivo imminente del suo manager - Davide Lippi - nella Capitale. Sono tre, infatti, le certezze che come pilastri sostengono il presente e il futuro del reparto arretrato biancoceleste: Radu, Acerbi e Luiz Felipe. Su di loro il club ha investito soldi e fiducia e continua a farlo. Tra i pilastri ci sono colonne ancora esili, che contribuiscono alla ripartizione del peso, ma che da sole ancora non saprebbero resistere: è il caso di Bastos e Wallace. Lo staff di Inzaghi ha dedicato loro tempo e premura nel tentativo di aiutarli a recuperare forma fisica e sicurezza. Cinque elementi sembrano più che sufficienti a sostenere una struttura, almeno così risulta dalle analisi della Lazio. Ecco perché per Caceres non sembra esserci spazio. L'uruguaiano se ne rende conto e - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - ha chiesto a Lippi di trovare un accordo in uscita con la società biancoceleste. Il suo addio arriverebbe a solo un anno dall'arrivo a Roma. Ma se la Lazio perdesse Caceres il progetto architettonico andrebbe comunque rivisto, perché proprio la sua cessione offrirebbe gli spunti utili a rivalutare - con ogni probabilità a giugno - come assestare di nuovo la difesa.