Lazio-Cagliari, le formazioni: Inzaghi senza regista. Cerri c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio e Cagliari, dopo le sconfitte contro Atalanta e Napoli, tornano in campo per ritrovare una vittoria che in campionato manca da troppo tempo. Saranno le squadre di Inzaghi e Maran ad aprire la 17esima giornata di Serie A con l’anticipo delle 12.30 allo stadio Olimpico.

I biancocelesti, nonostante le voci della vigilia, si schierano col classico 3-5-1-1: Parolo agirà in cabina di regia, Luis Alberto parte titolare con Correa al fianco di Immobile. Nel Cagliari out Pavoletti, con Joao Pedro in attacco c’è Cerri.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Romagna, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Cerri.