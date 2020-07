Lazio-Cagliari, le pagelle: Immobile implacabile. Cragno tiene in piedi la baracca

vedi letture

LAZIO

Strakosha 6: Nulla può sul gol, per il resto non corre grandi rischi e si fa trovare pronto quando il Cagliari trova lo specchio della porta.

Patric 6: Gara difensiva attenta, non accompagna l’azione come fa Acerbi dall’altro lato, ma chiude bene su Simeone quando transita dal suo lato.

Luiz Felipe 6: Sfortunato nella deviazione sul tiro di Simeone del vantaggio cagliaritano. Per il resto gioca una gara attenta e senza sbavature.

Acerbi 6,5: Dietro non viene impegnato molto e si può concedere diverse sgroppate sulla corsia per dare una mano a Jony e creare superiorità sulla fascia.

Lazzari 6,5: Nei primi minuti ingaggia un duello con Cragno che vede il portiere uscirne vincitore. Spinta continua sulla fascia e tagli intelligenti che fanno ammattire Mattiello e Lykogiannis. Dal 57° Marusic 5,5: Avrebbe sul piede la palla del 3-1, ma aspetta troppo e si fa recuperare da Lykogiannis.

Milinkovic-Savic 6: Nel primo tempo si vede poco e sbaglia anche qualche tocco di troppo. Cresce nella rirpesa che inaugura con un gol tanto bello quanto prezioso. Non il miglior Milinkovic-Savic, ma comunque utile nello scacchiere di Inzaghi.

Parolo 6,5: Si piazza al centro e va alla caccia di una miriade di palloni per rompere le trame di gioco dei sardi. Diversi i suoi interventi decisivi per recuperare palla e far ripartire l’azione biancoceleste.

Luis Alberto 7: Ha tanta voglia di mettersi in mostra e cerca sempre di ricevere palla per accelerare e infiammare l’azione offensiva. Dà vita a un bel duello con Cragno con il portiere sardo che in più di un’occasione gli strozza l’urlo in gola. Splendido l’assist per Immobile. Dal 90° Cataldi Sv: Pochi minuti per contenere gli assalti finali del Cagliari.

Jony 6,5: Meno pericoloso al tiro rispetto al collega che gioca sulla fascia opposta, ma è una costante spina nel fianco con tanti cross sfornati per i compagni e un’ottima intesa con Acerbi sulla fascia. Dal 57° Lukaku 6: Meno arrembante del compagno di squadra, ma sforna qualche buon crosso per i compagni.

Immobile 7: Si muove su tutto il fronte offensivo girando attorno a Caicedo per trovare lo spazio giusto per colpire. Per due volte trova sulla sua strada un gigantesco Cragno, ma all’ora di gioco, su perfetta imbucata di Luis Alberto, trova il suo 31esimo gol in campionato che vale la Champions League. Dal 90° Adekanye: Pochi spiccioli di gara per lui.

Caicedo 5,5: Fa reparto da solo cercando di aprire spazi agli inserimenti di compagni. Prestazione generosa da parte dell’ecuadoregno che però non si rende mai pericoloso al tiro venendo ben tenuto da Klavan. Dal 63° Correa 6:Meglio del compagno che sostituisce, sfiora anche il tris sbattendo contro il solito Cragno. Può essere l’arma in più nella corsa al secondo posto.

Inzaghi 6,5: La sua squadra macina gioco e occasioni, ma non è fortunata nel primo tempo fra le parate di Cragno e una deviazione beffarda che fa andare la Lazio al riposo in svantaggio. Nella ripresa gli sforzi vengono ripagati coi gol di Milinkovic-Savic e Immobile e un’altra serie di occasioni. Mette in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League.

CAGLIARI

Cragno 8: Nulla può sui gol, ma salva la porta in almeno quattro occasioni con interventi prodigiosi. Senza di lui il passivo sarebbe stato molto più pesante.

Walukiewicz 5: Immobile è un brutto cliente, ma il giovane centrale riesce a limitarlo nel primo tempo concedendogli poche occasioni per mettersi in mostra. Nella ripresa la situazione cambia e il 17 laziale prima colpisce un palo e poi gli sfugge in occasione del 2-1.

Klavan 6: Fra i tre centrali è quello che se la cava meglio, sopratutto con Caicedo a cui non concede praticamente nulla. Qualche grattacapo in più quando entra Correa che dà meno punti di riferimento.

Lykogiannis 5,5: Soffre Lazzari, soprattutto in avvio, quando taglia nella sua zona e si presenta al tiro con pericolosità. Poi cresce col passare del tempo e nella ripresa chiude bene su Marusic lanciato a rete. Dal 83° Pisacane Sv: Pochi minuti in cui si mette comunque in mostra con una buona chiusura difensiva.

Faragò 5: La Lazio affonda dal suo lato con Jony e Acerbi e lui fatica a tenere entrambi lasciandogli spazio per crossare in area. Nella ripresa non è lesto nell’accentrarsi sul filtrante di Luis Alberto che Immobile trasforma in gol.

Nandez 6,5: Il vero motore del Cagliari, gioca praticamente a tutto campo andando ad aiutare in difesa per poi ripartire e inserirsi. Gli manca solo lo spunto negli ultimi 20-30 metri, ma è uno degli ultimi ad arrendersi.

Rog 6: Gioca davanti alla difesa cercando di limitare il raggio d’azione di Luis Alberto e di far ripartire l’azione con velocità. Bene nel primo tempo, cala un po' nella ripresa. dal 65° Birsa 5,5: Gioca come regista basso cercando di chiudere i tentativi della Lazio di andare alla caccia del tris.

Ionita 6: Tanta corsa in mezzo al campo e anche una buona occasione nel primo tempo con Strakosha che mette in corner. Nella ripresa si vede meno pagando anche un po' di stanchezza. Dal 83° Gagliano Sv: Esordisce in Serie A all’Olimpico e non commette errori nei pochi minuti a disposizione.. Avrà tempo per mostrare le sue qualità.

Mattiello 5,5: Spende moltissimo sulla fascia per cercare di limitare Lazzari che spesso gli va via nei primi minuti. Col passare del tempo riesce un po' a prendergli le misure e anche a farsi vedere in avanti accompagnando l’azione. Esce stremato. Dal 70° Ragatzu 5: Dovrebbe spostare il baricentro in avanti, ma si trova spesso sulla difensiva non riuscendo a dare il proprio contributo in avanti.

Joao Pedro 5,5: Illumina la serata con una punizione magnifica, ma il gol viene annullato giustamente perché era di seconda. Nel primo tempo è molto attivo e anche pungente, ma poi nella ripresa cala e non riesce più a essere incisivo come sa fare.

Simeone 6: Segna il gol del momentaneo 1-0 in maniera fortunosa. Prima però si era mangiato una ghiotta occasione. Tiene sempre in apprensione la difesa con i suoi scatti.

Zenga 5,5: Coraggioso nello schierare il terzetto difensivo iniziale senza Pisacane e Ceppitelli. Il Cagliari se la gioca a viso aperto per buona parte della gara, ma dietro balla spesso e deve ringraziare Cragno se il passivo non è più pesante.