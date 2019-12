Lazio, Caicedo: "A Cagliari tre punti d'oro. Ora vogliamo la Supercoppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il suo gol ha regalato la vittoria sul Cagliari ma soprattutto uno sprint importante in chiave primi posti alla sua Lazio. Felipe Caicedo, attaccante biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il 2-1 al Cagliari: “Il mio lavoro è farmi trovare pronto: la squadra ha svolto una grande gara. Il Cagliari è molto forte, una squadra intensa che vince tanti duelli e sta lottando per l’Europa. Noi abbiamo portato una buona prestazione fino alla fine e siamo contenti. Il nostro tecnico Simone Inzaghi sta lavorando su ogni dettaglio insieme al suo staff, stiamo migliorando grazie a questo. Questa vittoria vale oro ed il nostro tecnico ce lo aveva detto: abbiamo svolto una grande prestazione su un campo difficile. Ora ci giocheremo la Supercoppa, vogliamo vincere anche questo trofeo. Abbiamo le nostre chance anche per vincere contro la Juventus. Dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita, ogni gara è una finale e dovremo proseguire il nostro percorso con umiltà. Siamo ancora nel pieno della stagione, ma stiamo portando avanti un grande cammino: non dobbiamo fermarci. Il nostro obiettivo è la Champions League, ma è normale che qualcuno parli di Scudetto: dobbiamo restare calmi perché siamo nel pieno della stagione”.