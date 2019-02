Lazio, Caicedo al 45': "Continuiamo con intensità sennò si fa fatica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo del match contro l'Empoli, l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Loro giocano bene. Noi però dobbiamo continuare con intensità sennò faremo fatica".

Che è successo in occasione del rigore? Senza Immobile chi è il rigorista?

"Correa voleva fare gol, come me. Non c'è problema, nello spogliatoio il mister ha detto che se non c'è Immobile il rigorista sono io".