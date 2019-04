Lazio, Caicedo al 90': "Vittoria meritata, crediamo alla Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una doppietta per continuare a sognare la Champions League: la Lazio si aggrappa a Felipe Caicedo, uomo del match contro la Sampdoria ed eroe di giornata biancoceleste. Proprio l'attaccante ha espresso le proprie emozioni alla fine della partita contro i blucerchiati: "Champions? Purtroppo abbiamo mollato 2-3 partite, ma noi non molliamo mai. Restiamo uniti e lottiamo fino alla fine. Oggi è arrivata una risposta,continuiamo così. Ci siamo complicati la vita, la Sampdoria è una squadra tosta, che non molla. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto un buon secondo tempo: meritavamo questa vittoria” ha ammesso ai microfoni di Sky. L'ecuadoriano ha parlato anche della panchina nella semifinale di Coppa Italia: “L'esclusione di Inzaghi a Milano? Lui fa le scelte, io devo rispettarle anche se sono triste. Oggi però abbiamo fatto una bella partita da squadra, anche chi è subentrato. Mi sta stretta la panchina? No, io so quale è il mio ruolo e lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Sono tranquillo con me stesso”, ha concluso Caicedo.