Lazio, Caicedo ancora in bilico: ci pensa il PAOK Salonicco

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'attaccante della Lazio Felipe Caicedo. Secondo quanto riporta il sito ecuadoriano Futbolecuador.com, dopo il no al Boca il giocatore è finito nel mirino del PAOK Salonicco, club che ha vinto il campionato greco l'ultima stagione. I biancocelesti sono disposti a cedere l'attaccante ma solo in caso di offerte superiori ai 7 milioni di euro.