Lazio, Caicedo diventa un caso: escluso per far spazio a Muriqi su input del club

"Io sto benissimo". Con questo commento ieri sera Caicedo avrebbe risposto alle dichiarazioni pubbliche di Inzaghi che per spiegare il suo mancato impiego aveva parlato di "affaticamento". Un'esclusione che fa rumore e che rischia di aprire un nuovo caso, considerando che l'impiego dell'acciaccato Correa prima e dell'ingresso dello spaesato Muriqi poi, hanno pregiudicato l'ingresso in campo per la punta ecuadoriana. L'umore è tutt'altro che alto e nonostante il giocatore abbia voglia di proseguire la stagione con la Lazio, sta iniziando a riflettere. L'impiego del turco sarebbe "imposto" dall'alto e per questo Caicedo medita anche altre strade. La Fiorentina potrebbe tornare alla carica, servono 6-8 milioni e non c'è possibilità di intavolare eventuali scambi con Cutrone. Al massimo si potrebbe pensare a Biraghi. Ma prima di qualsiasi valutazione, servirà un confronto con Lotito e Tare e poi verrà presa una decisione. A riportarlo è Il Messaggero.