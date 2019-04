© foto di Federico Gaetano

La Lazio scenderà in campo tra poco contro la SPAL. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l'attaccante Felipe Caicedo: "Dobbiamo dare continuità alla prova offerta al Meazza. La SPAL è una squadra forte e concentrata, soprattutto in casa. Ci serve un bell'approccio e dovremo mettere in campo cattiveria per vincere quest'oggi. Nelle ultime partite abbiamo dato prova di qualità offensiva, rispetto allo scorso anno stiamo segnando di più e subiamo di meno. Il gruppo sta bene, mancano poche partite e dobbiamo dare il massimo: siamo una famiglia e stiamo bene fisicamente, dobbiamo essere concentrati sin dall'inizio".