Lazio, Caicedo è l'uomo del destino. E in estate doveva essere ceduto...

È l'uomo del destino, Felipe Caicedo. Non rientrava più nei piani della Lazio ed era destinato a svuotare il proprio armadietto a Formello durante la scorsa estate. Invece è rimasto e ieri, nella pazzesca rimonta contro il Torino, ha segnato il gol vittoria al 98'. Una rete fondamentale per la stagione dei biancocelesti, stremati da una settimana intensa (mercoledì ha giocato a Bruges) e decimati dalle assenze (tra positività e infortuni, ieri ne mancavano sette). “Oggi l’abbiamo recuperata con lo spirito, questa squadra non molla mai", ha detto nel post partita Caicedo, ormai un idolo della piazza biancoceleste. Che lo apprezza, oltre che per le sue doti calcistiche, anche per la generosità e l'umiltà.

Era subentrato a Correa e ha deciso la sfida, l'ecuadoriano, che non è nuovo a diventare risorsa preziosa nel finale. Anzi, è ormai diventata un'abitudine. L'anno scorso decise al 91' la gara a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2), mentre chiuse i giochi all'Olimpico contro la Juventus gonfiando la rete al minuto 95'. Il gol più emblematico invece è quello che realizzò lo scorso dicembre a Cagliari. Come ieri, anche in Sardegna la Lazio al novantesimo era sotto di un gol. E proprio come contro i granata, ha recuperato nei minuti di recupero prima con Luis Alberto e poi appunto con Caicedo. Quel colpo di testa alimentò il sogno scudetto, infrantosi soltanto dopo il lockdown. Il destro vincente di ieri invece ha un valore diverso, ma non per questo meno importante. Perché dà fiducia, nuova linfa e consapevolezza alla Lazio, chiamata nella prossima settimana a due sfide cruciali: mercoledì in Russia contro lo Zenit, ultimo nel gruppo di Champions, e domenica a Roma con la Juventus.