Felipe Caicedo, attaccante della Lazio a segno ieri nel derby contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Un'emozione unica, segnare in questo stadio in una partita così importante davanti alla nostra gente è incredibile. Abbiamo vinto e quello era l'importante, ora vorrei che i tifosi mi ricordassero per questo gol e non per l'errore di Crotone. Abbiamo un pubblico pazzesco. Abbiamo giocato alla grande, la squadra era carica perché avevamo bisogno di un trionfo che ci riavvicinasse alla corsa Champions, avevamo un'opportunità unica e non dovevamo farcela scappare. Sono contento perché i tifosi mi hanno sempre dato una mano e supportato, una partita del genere fa piacere".