Lazio, Caicedo: "Felice del gol. Contro il Salisburgo dovremo imporci"

© foto di Federico Gaetano

Quinto gol con la maglia della Lazio per Felipe Caicedo. L'attaccante equadoregno ha commentato il 6-2 al Benvento dai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contentissimo, ho fatto una seconda parte di gara importante. A livello di intensità abbiamo giocato bene fino alla fine. Sono fiducioso perché durante la sosta mi sono allenato bene, sono in forma e oggi è andata bene. Mancava intensità nella prima parte, contro queste squadra è difficile giocare. Dobbiamo fare di più in alcune fasi della gara. Salisburgo giovedì verrà a giocare il suo bel calcio, ma abbiamo ragazzi veloci che possono rovesciare tutto. Giochiamo in casa, dobbiamo imporci. Il mio ruolo? Rispetto Ciro, io devo farmi trovare sempre pronto quando vengo chiamato in causa. Luis Alberto mi dice sempre che vuole farmi fare gol, sono contento dell'assist di oggi".