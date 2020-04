Lazio, Caicedo: "Godo in questa squadra. Inzaghi il migliore in Italia"

Felipe Caicedo elogia Simone Inzaghi: "Adesso è il miglior allenatore in Italia e lo sarà ancora per tanto tempo". Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'attaccante ha anche aggiunto: "Ho un rapporto bellissimo con lui, ogni tanto ci sentiamo. È stato il primo a darmi tutta la fiducia necessaria, devo ringraziarlo insieme a tutto lo staff. Ancora dobbiamo continuare insieme e vincere”. Poi sulla stagione della Lazio: "Non sai quanto godo nel giocarci: sono 4 anni che siamo insieme, in campo ci troviamo a memoria. Più che per le qualità, siamo secondi in classifica perché abbiamo capito che dobbiamo essere sempre uniti".

