Lazio, Caicedo dimentica i dubbi estivi: dal mercato al riscatto

© foto di Federico Gaetano

La partita di Europa League contro l'Apollon Limassol ha permesso a Caicedo di lasciarsi alle spalle un'estate turbolenta. L'attaccante era stato inserito nella lista dei cedibili dal presidente Lotito, ma nessuno si è presentato con i 5 milioni richiesti per lasciarlo partire. Il giocatore ha dato così il primo segno di riscatto in campo, con compagni e tifosi che lo stimano nonostante non abbia un grande feeling con il gol. Il prossimo obiettivo è quello di crescere ancora e ritagliarsi maggiore spazio, conquistando in questo modo anche una conferma che sul mercato non gli era stata concessa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.