Lazio, Caicedo il...velocista: Balotelli secondo per 1 km/h

vedi letture

Felipe Caicedo... il velocista. A primo impatto sembra una definizione in antitesi con l'attaccante dell'Ecuador, soprattutto per la sua stazza fisica: 183 cm per 84 kg. Eppure è lui che tra gli attaccanti di questa Serie A ha fatto registrare lo scatto più veloce. Lo si legge in una curiosa statistica riportata da Football Chart: durante Brescia-Lazio, il centravanti biancoceleste ha toccato i 36,72 km/h. Al secondo posto, con soltanto 1 km/h in meno, c'è Mario Balotelli, mentre sul gradino più basso del podio c'è Kevin Lasagna dell'Udinese (34,7 km/h).