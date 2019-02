Lazio, Caicedo: "Non era facile, campo secco e un po' di stanchezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gol di Felipe Caicedo ha regalato la vittoria alla Lazio in quel di Frosinone. Autore dell'1-0 decisivo, il centravanti ha parlato nel post-partita a Lazio Style Channel: “Era difficile giocare in un terreno di gioco simile, era troppo secco. Non era facile imprimere al match ritmo e fluidità. Siamo riusciti a giocare bene contro una squadra molto difficile da affrontare, abbiamo svolto quel che ci aveva chiesto il mister. Il gol è arrivato, sono contento e sono tranquillo: so quale strada devo percorrere. L’importante è la vittoria della squadra ed i tre punti ottenuti per la classifica.

Abbiamo lavorato bene in vista di questa partita perché sapevamo che avremmo affrontato una compagine intensa dotata di difensori fisici. Dobbiamo andare avanti su questa strada, è facile giocare con Immobile perché è intelligente e sa fare i movimenti al meglio. Sto bene, ora penseremo all’Empoli che è una partita molto importante per noi. La gara con l’Inter può aver inciso sulla nostra prova di oggi: eravamo un po’ stanchi, ma sono orgoglioso della squadra perché ha corso fino alla fine. Nonostante le condizioni finali, era importantissimo vincere questa partita. Il rigore? Non c’era, ma non voglio parlare degli episodi arbitrali”.