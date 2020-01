© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo è intoccabile per la Lazio, e lo sarà per tutto il mercato di gennaio. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, parlando anche del recentissimo interesse arrivato dalla Cina per l'attaccante. Un club ancora imprecisato - si legge - ma è facile immaginare che sia tra i più facoltosi della Super League. Fatto sta che Caicedo continua ad essere nelle mire cinesi e che la Lazio lo ritiene incedibile. Con lo stesso giocatore che non tornerà sui suoi passi (ha firmato il rinnovo fino al 2022).