Lazio, Caicedo non rinnoverà. Spagna, Cina o Emirati nel futuro

Due anni a Formello con 71 presenze complessive e 15 gol. Ora Felipe Caicedo potrebbe salutare la Lazio, nonostante la scadenza contrattuale fissata nel giugno 2020. Il freepress Leggo scrive che l'ex Espanyol ha deciso di non rinnovare e cerca una squadra che gli garantisca una maglia da titolare. L'ultimo finale di stagione gli ha garantito la giusta visibilità potrebbe tornare in Spagna, senza escludere una soluzioen in Cina o negli Emirati Arabi.