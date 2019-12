Lazio, Caicedo: "Scudetto? Strada lunga, dobbiamo continuare così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol da tre punti, quello di Felipe Caicedo al 98°, che alimenta le ambizioni scudetto della Lazio, capace di sbancare Cagliari con due reti nel recupero. Una vittoria importante per la truppa di Simone Inzaghi che adesso si trova a soli 3 punti dalla vetta della Serie A. Grande protagonista del match è stato proprio l'attaccante ecuadoregno che, ai microfoni di Sky Sport, non vuole parlare di scudetto: "Non posso parlare di scudetto, ma dobbiamo lottare così fino alla fine. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, la strada da percorrere è ancora lunga ma stiamo bene e siamo in fiducia. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Questa squadra ha imparato molto, siamo bravi a giocare la gara fino alla fine. Sono contento che sia arrivato di nuovo un mio gol, dobbiamo continuare così: questo gruppo se lo merita. Il Cagliari è una grande squadra, la rivelazione del campionato. Questo campo e questa partita erano difficili e perciò la vittoria ha ancora più significato”, ha concluso Caicedo.