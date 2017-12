Lazio, Caicedo: "Serie A difficile, tante squadre di livello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della cena di Natale della Lazio parla anche Felipe Caicedo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono emozionato, contento, è il primo Natale con la squadra e voglio godermelo con la famiglia. Serie A? Non è semplice, ci sono tante squadre di livello e tanti campioni. Finora abbiamo fatto bene, siamo forti, stiamo andando bene anche in Europa League. Il mister sta facendo un grande lavoro, noi giocatori siamo in forma e vogliamo continuare così. Propositi? Possiamo sempre meglio, io personalmente vorrei giocare di più, fare più gol e vincere tutte le partite. Champions? Pensiamo partita per partita, il campionato è lungo, andiamo piano ma con la certezza di poter fare sempre meglio. La mia famiglia mi accompagna sempre, siamo contenti qui a Roma”.