Lazio, Caicedo spinge per il passaporto: la prossima settimana sarà ufficializzato

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Ci siamo, Felipe Caicedo è pronto ad unirsi ufficialmente alla Lazio. Si procede step by step, in una trattativa semplice tra le parti, complicata "solo" dallo status di extracomunitario dell'attaccante. Ma anche questo piccolo grande ostacolo è in via di risoluzione, perchè, secondo quanto fa sapere Mundo Deportivo, nella prossima settimana l'ex Espanyol sarà ufficializzato dalla Lazio. È proprio il club spagnolo che sta avendo un ruolo da protagonista nella faccenda: in queste ore a Barcellona si sta spingendo per far ottenere al giocatore un doppio passaporto, spagnolo ed ecuadoriano. Questo però non cambia i piani del calciomercato biancoceleste: il calciatore infatti occuperà la casella riservata agli extracomunitari. Inzaghi dovrà attendere qualche giorno prima di vederlo all'opera, le problematiche burocratiche comunque non dovrebbero rappresentare un ostacolo.