© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta Nikola Kalinic per l'attacco della Lazio. Il Messaggero di oggi di come stiano emergendo complicazioni sul rinnovo di Felipe Caicedo. L'ecuadoriano potrebbe a questo punto essere ceduto e si valuta un sostituto. Avanza la candidatura del croato, fuori dai piani di Simeone. Restano in piedi le piste Llorente e Petagna.