Lazio, Caicedo verso il rinnovo: accordo fino al 2022

La testa è rivolta al derby contro la Roma, ma in casa Lazio si pensa anche al mercato e ai rinnovi. Come riporta Tuttosport, c'è da sfoltire la rosa per le mancate cessioni di Durmisi e Wallace. Anche Caicedo dovrebbe restare: per l'ecuadoriano è pronto il rinnovo fino al 2022 a 2 milioni più bonus.