Lazio, Caicedo via. Petagna alla Fiorentina apre la pista Simeone

© foto di Federico De Luca

La Lazio cerca rinforzi in attacco, in quanto Felipe Caicedo ha deciso di andar via e il club biancoceleste lo venderà per nove milioni di euro. Serve, dunque, un altro centravanti: Andrea Petagna piace a Simone Inzaghi ma potrebbe approdare la Fiorentina, ma i viola a quel punto potrebbero mettere sul mercato Giovanni Simeone.

Occhi sul Cholito. La Lazio potrebbe scommettere proprio sull'argentino, figlio dell'idolo biancoceleste Diego Pablo Simeone. L'attaccante argentino potrebbe provare a rilanciarsi a Formello dopo l'ultima stagione, proprio come accadde a Ciro Immobile dopo l'esperienza a Siviglia.