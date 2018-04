Lazio, Caicedo: "Vogliamo la semifinale, poi penseremo al derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salisburgo-Lazio, è tutto pronto. La Red Bull Arena si prepara ad accogliere le due squadre, avversarie nel ritorno dei quarti di Europa League. A pochi minuti dall'inizio della gara, ha parlato Felipe Caicedo a Lazio Style Channel: "Sarà la gara più importante della stagione, va affrontata alla grande e noi siamo pronti. Loro giocano in casa e su questo campo è difficile, ma noi siamo la Lazio e dobbiamo rimanere concentrati con una mentalità vincente senza prendere gol. La testa è solo a questa partita, poi ci sarà tempo per pensare al derby. Dobbiamo passare il turno perché vogliamo andare in semifinale”, riporta Lalaziosiamonoi.it.