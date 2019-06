Felipe Caicedo vuole lasciare la Lazio. Ha già comunicato la sua scelta e non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il giocatore ha offerte da mezza Europa, oltre che dagli Emirati Arabi e dalla Cina e per prolungare con i biancocelesti chiederebbe un ingaggio pari a quelli di Immobile e Milinkovic-Savic, impossibile al momento. Inzaghi lo terrebbe volentieri, anzi lo considera il perfetto vice-Immobile, ma pare difficile dare margine alla trattativa. La soluzione più semplice per assicurare al tecnico il suo bomber di riserva potrebbe portare alla cessione a parametro zero, ma lo stallo è evidente e sembra portare a una separazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.