Lazio, calvario Lulic. L'assalto del club biancoceleste allo scudetto sarà senza il capitano

Cattive notizie dall'infermeria per la Lazio in vista della lotta per lo scudetto con la Juve. Senad Lulic è infatti ancora alle prese con una brutta infezione alla caviglia sinistra e - sottolinea SportMediaset - non sarà disponibile per la ripresa del campionato. Una defezione importante per il club bianconceleste, che per l'assalto al tricolore molto probabilmente non potrà contare dunque sull'aiuto del suo capitano. Al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero del bosniaco, ma Inzaghi spera di riaverlo a disposizione almeno per le ultime gare di campionato.