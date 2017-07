Lazio, Camacho resta in pole per il dopo Biglia

© foto di Federico Gaetano

Sul tavolo delle trattative di casa Lazio c'è anche il nome del vice-Biglia. Si tratta di Ignacio Camacho. Dalla Spagna girano voci di una proposta di 7 milioni di euro più 2 di bonus al Malaga che però sarebbe stata respinta. Da Formello non confermano. Inoltre, tra domani e giovedì dovrebbe arrivare a Roma Montepaone, l'agente di Biglia. Il Milan è sempre più freddo nei confronti dell'argentino e dell'intera trattativa, ma la Lazio non è da meno. Se il regista dovesse fare dietrofront, resterebbe solo in caso di rinnovo, altrimenti si fa dura. Lo riporta Il Messaggero.