Lazio, cambia il programma delle amichevoli: ecco le nuove date e gli avversari

Cambia il programma delle amichevole della Lazio, alla vigilia di quello che sarebbe dovuto essere il primo test stagionale. Era infatti prevista per oggi pomeriggio la partita contro la rappresentativa dell’Auronzo. Una classica che si ripete di anno in anno per inaugurare la preparazione, ma che salterà in quest’estate caratterizzata dall’emergenza sanitaria mondiale. Il motivo per cui non si giocherà oggi pomeriggio è legato ai tamponi che i giocatori avversari oggi (non professionisti, ma lavoratori normali in altri settori) non hanno effettuato e non effettueranno. Dunque la prima uscita della Lazio di Inzaghi dopo le vacanze sarà sabato 29 pomeriggio contro la Triestina (ore 16). Poi gli altri test in terra veneta - ufficializzati ieri sera - saranno domenica (contro Fior Barp Mas, ore 17), martedì (Padova, ore 17) e venerdì (Vicenza, ore 16).