Lazio, caos tamponi. Il responsabile del laboratorio: "Segnalati gli stessi positivi dell'UEFA"

C'è differenza nell'analisi dei tamponi tra Italia ed Europa. E' questo il messaggio fatto trapelare nella serata di ieri, quando ha spiegato la sua versione dei fatti dopo la decisione della Procura FIGC di aprire una inchiesta per vederci chiaro su quanto accaduto in casa biancocelesti negli ultimi dieci giorni. Alcuni giocatori, come ad esempio Immobile, erano infatti indisponibili settimana scorsa per la Champions League, sono tornati disponibili per la Serie A contro il Torino e poi di nuovo indisponibili per il match di questa sera contro lo Zenit San Pietroburgo.

"La scrivente società, che continua a monitorare periodicamente i propri tesserati attraverso qualificati laboratori, ha rilevato possibili criticità in relazione ai risultati ottenuti dall’organizzazione europea", ha scritto la Lazio ieri nel comunicato. Ma c'è davvero una differenza nel processamento dei tamponi? Non per il laboratorio che analizza i tamponi della Lazio. Ad affermarlo Massimiliano Taccone, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 'Futura Diagnostica', ovvero il laboratorio di analisi a cui si affida la Lazio.

Davvero per la Lazio i tamponi erano negativi per voi e per la UEFA positivi? E' una delle domande che il portale 'Ilciriaco.it ha fatto a Taccone, il quale ha risposto così: "A differenza della stragrande maggioranza dei laboratori, noi analizziamo 3 geni e non soltanto i 2 geni classici. Tra questi 3, c’è un gene della famiglia coronavirus che non è però specifico del Covid-19. Dunque, con i nostri laboratori, segnalammo il gene positivo, ma questo non è un gene che infetta. Non vogliamo entrare nel merito, abbiamo specificato la positività di questo gene e cosa comporta, poi se far giocare un calciatore o meno non dipende da noi ma dallo staff medico della società in questione. Di certo alla Lazio non sono sprovveduti, sanno quel che fanno. Tutto questo era già successo per un’altra partita di un paio di settimane fa, dove coinvolto vi era un altro calciatore. Il laboratorio della UEFA rifece il tampone e anche lì confermarono il nostro risultato. Adesso credo sia successa la stessa cosa, semplicemente con un eco mediatico maggiore".

