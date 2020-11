Lazio, caos tamponi: perizia su quelli sequestrati dalla Procura di Avellino arriverà lunedì

La perizia sui tamponi della Lazio sequestrati dalla Procura di Avellino arriverà lunedì. La dottoressa Maria Landi, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Giuseppe Moscati, incaricata dal tribunale come perito, ha chiesto una proroga fino a lunedì e dunque si prenderà tutto il tempo per fornire un quadro quanto più dettagliato possibile ai pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sui reati di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa della Futura Diagnostica, nella quale risulta iscritto al registro degli indagati Massimiliano Taccone come responsabile amministrativo del laboratorio. Ma la Lazio che non è indagata su Avellino, e rivendica la possibilità di potersi costituire “parte lesa” nel procedimento penale, può rischiare le implicazioni sull’inchiesta della Procura Federale, che quando verrà tolto il segreto istruttorio dalle indagini potrà chiedere agli uffici giudiziari di Avellino di poter acquisire gli atti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.