© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima la qualificazione in Champions League e poi il via alla fase dei rinnovi di contratto. Questa, in estrema sintesi, l'agenda che la Lazio si è imposta per i prossimi mesi, successivi alla chiusura del mercato invernale. Priorità per i rinnovi alla posizione di Luis Alberto che, come riporta il Corriere dello Sport, punta ad un aumento dell'ingaggio (a 3mln a stagione) sulla stessa linea di quanto messo nero su bianco da Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic negli scorsi mesi. Il contratto dello spagnolo scade nel giugno 2022 ma la volontà di sancire un nuovo matrimonio con il club capitolino è chiara.

Stesso discorso vale per altri due leader dello spogliatoio di Simone Inzaghi come Senad Lulic e Marco Parolo. Entrambi sono in scadenza ma le parti in causa puntano ad un prolungamento. Annuale o biennale è ancora da decidere.