Lazio, casi Milinkovic e Luis Alberto: malumori dopo i mancati addii

© foto di Federico Gaetano

Non sarebbe idilliaca la situazione dei big di casa Lazio, scrive oggi Il Messaggero. Sergej Milinkovic-Savic non è ancora in condizione, è vero, ma sperava che questa fosse l'estate dell'addio per vestire la maglia di una grande società in Europa. Poi Luis Alberto. Lo spagnolo è nervoso perché voleva tornare a Siviglia e sul numero 10 pesa anche la difficoltà nel digerire la concorrenza.