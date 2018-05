Lazio, caso De Vrij: in settimana chiarimento tra l'olandese e Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

L'impiego o meno di Stefan De Vrij nell'ultima sfida contro l'Inter continua a fare discutere. Il difensore il prossimo anno vestirà infatti la maglia nerazzurra e per questo motivo Simone Inzaghi sta pensando se mandarlo in campo nello spareggio Champions di domenica sera all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'olandese e il tecnico si parleranno, per capire quale possa essere la soluzione migliore per tutti.