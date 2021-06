Lazio, caso tamponi: fissato per il 12 luglio il ricorso al Collegio di Garanzia

Dopo le decisioni del secondo grado di giudizio, la Lazio ha presentato ricorso per il caso tamponi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è stato fissato al 12 luglio il ricorso della Lazio al Collegio di Garanzia del Coni per il processo tamponi: la data però potrebbe essere posticipata, sempre rimanendo nel mese di luglio. Ricordiamo che la Corte Federale d’Appello aveva accolto in parte il reclamo della Procura Federale aumentando la multa al club da 150 mila a 200 mila euro e alzando l'inibizione al presidente Claudio Lotito da 7 a 12 mesi. Erano invece state confermate le inibizioni di 12 mesi ciascuno per Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Bisognerà capire se la sentenza verrà confermata o modificata.