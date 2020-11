Lazio, caso tamponi: tra 5 giorni la relazione sui controesami di Immobile, Leiva e Strakosha

Il caso tamponi legato alla Lazio è tutt'altro che chiuso. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, prosegue infatti l'inchiesta della Procura di Avellino, anche se al momento l'unico indagato è Massimiliano Taccone, figlio di Walter, presidente del laboratorio a cui si è rivolta la società capitolina per i test anti-Covid. La consulente tecnica scelta per la Procura, Maria Landi, avrà cinque giorni di tempo - si legge sul quotidiano - per depositare la relazione sui controesami dei calciatori Strakosha, Leiva e Immobile.

Oggi pomeriggio, intanto, il direttore sanitario del club biancoceleste Ivo Pulcini sarà ascoltato dalla Procura Federale e chiamato a ricostruire i passaggi della settimana precedente alla partita col Torino del 1° novembre, così come le comunicazioni alla ASL Roma 1 e la gestione dei positivi tra allenamento e convocazioni tanto in campionato quanto in Champions.

La Lazio, in ogni caso, continua a ritenersi dalla parte della ragione e a ripetere di non aver commesso alcuna violazione del protocollo.