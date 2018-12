Lazio, casting a destra. Quattro nomi per la fascia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è la fascia destra al centro delle attenzioni della Lazio e del suo ds Igli Tare in vista di gennaio. Marusic da solo non può bastare nonostante Patric continui a dare tutto quando chiamato in causa. Simone Inzaghi vorrebbe elementi di qualità ed esperienza: per questo i nomi di Matteo Darmian del Manchester United e Davide Zappacosta del Chelsea piacciono e non poco. I due azzurri però non sono gli unici nel mirino: da non dimenticare anche Rafael in scadenza di contratto con l'Olympique Lione e Stefan Lainer oggi al Salisburgo. A fare il punto è il quotidiano Il Messaggero.