Lazio, Cataldi: "Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia. Pressione? Viviamo tranquilli"

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a margine di un evento a Lazio Style Channel, proiettandosi sulla gara di campionato contro l'Inter: "Domenica sarà una bellissima partita, stiamo lavorando per prepararla al meglio contro una grande squadra come l'Inter. Pressione? Viviamo tranquilli, si può gestire, può anche essere positiva: l'importante è non avere ansia. Vedremo come andrà domenica. Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia, con potenzialità incredibili e giocatori come Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Imparo ogni giorno da loro, cerco sempre di dare una mano per crescere insieme".