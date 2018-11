© foto di Federico Gaetano

La Lazio non riesce a vincere sul campo dell'Apollon. Prestazione non delle migliori, quella dei biancocelesti. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Danilo Cataldi, oggi capitano: "Indossare questa fascia è un'emozione incredibile, quando me l'hanno detto ho avuto i brividi. I nostri tifosi sono stupendi, sono venuti anche oggi nonostante la distanza e ci hanno supportato. Ci dispiace tantissimo del fatto che abbiano fatto così tanti chilometri per vedere una Lazio che probabilmente non è quella vera. Sfida al Chievo? Sarà una partita difficile, loro hanno cambiato da poco allenatore e con il Napoli hanno fatto bene. Sono solidi, compatti e ben messi in campo. Dovremo scendere in campo con un piglio diverso rispetto a quello di stasera, ma la Lazio ha dimostrato di sapersi rialzare sempre".