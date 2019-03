Lazio, Cataldi e la fascia: "Indossarla di nuovo è stato stupendo"

FIORENTINA, TUTTI PAZZI PER CHIESA. UDINESE, IL NAPOLI IN PRESSING PER DE PAUL. GONZALEZ LASCIA IL BOLOGNA E VOLA IN MLS. INTER, IL MANCHESTER CITY CI RIPROVA PER SKRINIAR. E LA ROMA VALUTA DUE NOMI PER LA PANCHINA - Tutti pazzi per Federico Chiesa. Come si legge sulle colonne di...