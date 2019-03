Lazio, Cataldi: "Grande partita a Firenze, è mancata solo la concretezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'evento odierno presso la concessionaria Fiori in Via della Maglianella a Roma il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato così della prossima sfida al Parma, in programma domani alle 15 all'Olimpico: "Il Parma è una squadra molto attenta che si difende bene e riparte al massimo con Gervinho e Inglese. Alla Lazio a vita? Perché no, speriamo. La Fiorentina? Abbiamo fatto una grande partita, non possiamo rimproverarci molto per quanto riguarda la prestazione. Purtroppo non abbiamo concretizzato e il rischio di prendere gol c'è sempre, dispiace per il risultato ma ora c'è la sfida con il Parma. Davanti vanno forte, questo è il momento in cui bisogna andare avanti tutti insieme forte e guardare la classifica solo alla fine", le parole raccolte da LaLazioSiamoNoi.it.