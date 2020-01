Lazio, Cataldi: "Obiettivo Champions. Felice di essere rimasto qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "Fare 10 vittorie consecutive è stato molto bello, era difficile da aspettarselo. All'inizio le cose non andavano bene, adesso invece siamo molto contenti. Non abbiamo parlato seriamente dello Scudetto, il nostro obiettivo è la Champions League. Questa è la cosa più importante e ci alleniamo per questo. Se poi a poche giornate dalla fine saremo ancora vicini ci proveremo ma per il momento non ci pensiamo".

Come sono gli arbitri con voi?

"In campo sono molto focoso e sono preso dalle cose che succedono, anche se adesso sono migliorato molto. Gli arbitri sono tranquilli e cercano di fare il loro lavoro al meglio. Sono professionisti come noi e si comportano come tali. Possono sbagliare, così come possiamo sbagliare noi. Dobbiamo portare rispetto e cercare di farli lavorare al meglio".

Il secondo tempo contro l'Atalanta è stato quello della svolta?

"Sì, a fine primo tempo ci siamo guardati tutti in faccia nello spogliatoio e abbiamo pensato di poter riprendere la partita anche dopo aver subito tre gol. Abbiamo vinto tante partite nei minuti di recupero e questo non è un caso. La Lazio non molla fino all'ultimo, speriamo di continuare così".

In estate Tare le aveva detto che sarebbe stato il settimo centrocampista nelle gerarchie?

"Sì, ma ero convinto di me stesso e me la volevo giocare, almeno fino a gennaio. Mi sono messo sotto e ho lavorato dando il massimo. Le cose sono andate sempre meglio e sono contento della scelta che ho fatto".

Il derby si avvicina, Zaniolo non ci sarà. Vuole mandargli un augurio?

"Ho visto ieri la partita a casa. In queste situazioni non esistono maglie e mi dispiace molto. Gli auguro il meglio e spero che possa tornare presto".

Come avete affrontato nello spogliatoio l'eliminazione dall'Europa League?

"Guardandola adesso potrebbe sembrare un vantaggio ma giocare in Coppa con la Lazio è bellissimo. A pesare più di tutto sono state le due sconfitte con il Celtic, abbiamo buttato la qualificazione ma dobbiamo guardare avanti e non pensarci".

Il prossimo anno sarà ancora disposto a partire come riserva?

"Non penso a cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia. È difficile stare dietro agli altri ma penso che il nostro centrocampo sia il migliore d'Italia insieme a quello della Juve. Non gioco ogni domenica ma voglio dare il massimo quando sarò chiamato in causa".