Lazio, Cataldi: "Ringrazio il mister e spero che sia un nuovo inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo Cataldi è tornato al gol nel pieno successo della Lazio ottenuto all'ora di pranzo contro la SPAL. Queste le parole del centrocampista biancoceleste in zona mista al termine dell'incontro: "Non posso che essere molto contento a livello personale. Siamo ripartiti con una buona prestazione, ora pensiamo a giovedì per chiudere il girone. Questa è senza dubbio una squadra forte. Dobbiamo limare qualche errore contro le grandi squadre, ma stiamo crescendo. Vediamo tanti video, dobbiamo migliorare e proseguire così. Sul gol ho pensato a tante cose belle, a partire dalla fatica fatta negli ultimi tempi per mettere in difficoltà il mister che ringrazio per quest’opportunità. Lui è molto bravo a mettere tutti in discussione, coinvolgendo e facendo amalgamare il gruppo. Anche oggi mi ha dato questa possibilità di dimostrare qualcosa e sono contento della mia prova. Sono cresciuto qui e mi sento a casa: sentire il mio nome dopo il gol è una cosa stupenda. Sono contento per il momento di esser uscito da questo tunnel che purtroppo si era creato, speriamo sia un nuovo inizio. Credo di essere cresciuto tanto a livello professionale, ma soprattutto umano. Le esperienze fatte nell’ultimo anno e mezzo sono state negative, ma mi hanno dato un qualcosa in più", riporta Lalaziosiamonoi.it.