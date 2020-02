vedi letture

Lazio, Cataldi: "Ringrazio Luis Alberto per avermi fatto calciare la punizione"

Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere su questo campo. Sono felice per il gol su punizione, ringrazio Luis Alberto per avermi lasciato tirare. Abbiamo gestito bene la partita, solamente l'episodio del loro rigore ha causato i minuti finali di sofferenza. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il campo era un po' scivoloso, non era facile. La cosa fondamentale è stata portare a casa tre punti, è un successo che vale tanto contro una squadra ostica che ha trovato il proprio equilibrio. Siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato, mentre il secondo tempo è stato più complicato".