Lazio, Cataldi: "Ruolo? Sostituire Lucas Leiva è complicato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dell'allenamento pomeridiano presso il ritiro di Auronzo, il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. “Oggi abbiamo svolto un allenamento molto intenso ed abbiamo sentito molto il caldo, ma qui ad Auronzo lavoriamo sempre bene. Sostituire Lucas Leiva è complicato soprattutto per le caratteristiche e per il peso che ha il brasiliano nella squadra. È un calciatore importante, ma io provo a dare il meglio in un ruolo complicato e difficile. Il mio compito è toccare tantissimi palloni, sbagliando anche, ma proponendomi il più possibile per aiutare il gioco della squadra. Abbiamo una squadra molto competitiva e soprattutto a centrocampo ci sono tanti calciatori di qualità. Proviamo sempre a gestire il pallone, con il valore che abbiamo dobbiamo evitare di forzare le giocate e di trovare il momento giusto per trovare la soluzione definitiva. Il mio compagno di camera è Lazzari, è un bravissimo ragazzo, un lavoratore ed un professionista. Sono contento che sia con noi, ci darà una grande mano. Ho conosciuto anche gli altri nuovi arrivi, sono bravi ragazzi che si impegnano al massimo sul campo. Possono darci una grande mano. Ho cercato in tutti i modi di portare su la mia famiglia, sono tutti affezionati ad Auronzo: sono contento di aver visto mio figlio durante il ritiro”.