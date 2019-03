Lazio, Cataldi: "Sabato ho dormito poco. Il gol nel derby è speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Ho vissuto due o tre giorni molto belli, forse i più belli in termini calcistici che abbia mai passato. C’è ancora un po’ di euforia, ma il calcio è fantastico perché tra pochi giorni c’è già un’altra sfida e stiamo già pensando alla prossima gara. La notte di sabato? Sono andato a dormire tardi, è stato un momento speciale ed ho dormito veramente poco. Chi non sogna un gol nel derby? Abbiamo vinto per 3-0 ed è stata una giornata perfetta. Quei momenti li porterò per sempre con me. La gara di domenica con la Fiorentina sarà molto complicata, i viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed, inoltre, possono contare su calciatori molto forti che possono trovare in qualsiasi momento la giocata decisiva. Dovremo accantonare l’euforia post derby e concentrarci sulla gara con la Fiorentina che sarà molto importante per noi, abbiamo bisogno di punti per raggiungere le squadre che ci precedono in classifica".