Lazio, Cataldi sarà l'uomo-sprint di Inzaghi: pronto anche il rinnovo fino al 2024

Danilo Cataldi viene considerato da Inzaghi come un uomo in più per lo sprint finale del campionato e anche il club lo considera ormai un punto fermo del progetto biancoceleste. Questo periodo di quarantena e di stop forzato gli ha permesso di concludere la trattativa per il rinnovo del contratto, con il centrocampista che appena sarà possibile firmerà un prolungamento fino al giugno del 2024 con discreto aumento dell'ingaggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.