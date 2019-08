Lazio, Cataldi: "Siamo forti, possiamo fare bene in tutte le competizioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria in amichevole con il Paderborn è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi, autore del secondo gol della Lazio su calcio di punizione indiretta all'interno dell'area: "Non capita tutti i giorni di vedere una punizione a due in area: fortunatamente è andata bene. I primi 10-15 minuti eravamo parecchio imbambolati. Abbiamo viaggiato molto, c'era stanchezza. Dopo il gol però ci siamo sciolti. Alla fine è stata una buona prova contro una squadra che gioca bene. Partita più tattica rispetto a ieri. Come stiamo fisicamente? Siamo a buon punto, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti per le prime partite di campionato che saranno molto impegnative. C'è consapevolezza di avere una squadra forte per fare bene in tutte le competizioni. Abbiamo una rosa importante e fisicamente stiamo lavorando bene. Anche ieri sono stato molto sorpreso: abbiamo tenuto bene il campo quando invece mi sarei aspettato un calo. E difficile gestire i carichi di allenamento e poi affrontare partite come questa. Sono sincero: è complicato, in questa fase di pre-campionato si lavora tanto in allenamento e con carichi molto alti. Però se devo rimarcare una cosa, non bisogna mai sbagliare l'atteggiamento, e in queste due partite ho visto l'atteggiamento giusto".

Come va l'inserimento dei nuovi giocatori? "Sicuramente devono ancora abituarsi al nostro modo di giocare, come affrontiamo le partite. Sono ragazzi di qualità. André Anderson ha fatto una buona partita. Stiamo parlando di un ragazzo giovane con già una buona esperienza in un campionato importante come la Serie B. I nuovi ci daranno una grande mano".