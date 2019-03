© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a margine di un evento di sponsorizzazione nella Capitale. Ecco quanto riportato da LaLazioSiamoNoi: "Fa sempre piacere incontrare tanti tifosi, si passa un pomeriggio speciale ed è molto bello sentire il calore dei fan più piccoli. Il gol nel derby? Mi rimane un ricordo bellissimo che porterò sempre con me, ma ora ci sono altre partite e si deve andare avanti. Il Parma è una squadra molto attenta che si difende bene e riparte al massimo con Gervinho e Inglese. Ancora me lo rivedo ogni tanto quando capita, è stato un momento incredibile in cui mi sono sentito la persona più felice del mondo. E' stata un'azione corale, eravamo in pieno controllo della partita e perfettamente in sintonia. Alla Lazio a vita? Perché no, speriamo. La Fiorentina? Abbiamo fatto una grande partita, non possiamo rimproverarci molto per quanto riguarda la prestazione. Purtroppo non abbiamo concretizzato e il rischio di prendere gol c'è sempre, dispiace per il risultato ma ora c'è la sfida con il Parma. Davanti vanno forte, questo è il momento in cui bisogna andare avanti tutti insieme forte e guardare la classifica solo alla fine".