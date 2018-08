Lazio, Cataldi: "Un'emozione vestire questa maglia 587 giorni dopo"

© foto di Federico Gaetano

Nuova avventura con la maglia della Lazio per Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, reduce dai prestiti al Genoa e al Benevento, ha commentato così su Instagram il suo ritorno in campo contro il Napoli di sabato sera: "È andata male, lo so. Non meritavamo di perdere. Ma l’emozione di tornare a vestire la maglia della Lazio dopo 587 giorni non la dimenticherò mai. Mai. È iniziata una nuova settimana dove ci faremo trovare più pronti che mai!".